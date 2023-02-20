الجنازة بعد العصر | تشييع جثمان سمير البهى في دمياط الجديدة

تقام صلاة الجنازة على المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عقب صلاة العصر من مسجد الدعوة بدمياط الجديدة.

وسادت حالة من الحزن الشديد، بين قضاة مجلس الدولة عندما تداولوا خبر وفاة المستشار سمير البهي، مسارعين بالدعاء له بالرحمه والمغفرة.

والمستشار سمير البهي، من مواليد محافظة دمياط في أول فبراير 1965، وأكمل تعليمه بها إلى أن التحق بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحصل منها على ليسانس الحقوق عام 1986 بتقدير جيد جدًا؛ حيث كان ترتيبه الثالث على دفعته.

وعين في مجلس الدولة في 10 يوليو 1989، وتدرج في العمل القضائي بمحاكم المجلس وأقسامه، وتعد من أبرز المناصب التي شغلها هي رئاسته للمحكمة الإدارية والتأديبية بالمنصورة، ورئاسة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ويشغل الآن عضوية إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.