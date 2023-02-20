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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم مارفل Ant-Man الجديد يحقق 357 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول

فيلم Ant-Man
فيلم Ant-Man

حقق فيلم مارفل الجديد Ant-Man  نجاحا كبيرا في انطلاقة عرضه بالسينمات العالمية، وبلغت إيراداته على مستوى العالم حوالي 357 مليون دولار، بعد بداية عرضه يوم 17 فبراير الجاري. 

 

سيطر فيلم Ant-Man الجديد على البوكس أوفيس الأمريكي، وسجل أكبر افتتاحية في تاريخ سلسلة الرجل النملة المكونة من 3 أفلام، وطرحتها مارفل تباعا، ومقتبسة أحداثها من سلسلة الأفينجرز، وحقق 118 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 120 مليون دولار بنهاية اليوم. 

 

فيلم Ant-Man

 

كان فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستهدف  تحقيق 95 مليون دولار أمريكي محليا في عطلته الأولى ، و255 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ولكن ما حدث فاق التوقعات. 

 

يستهدف فيلم Ant-Man الجديد، انتعاش سوق السينما حول العالم، وهو أحدث فيلم تطرحه مارفل في دور العرض، وهو النسخة الثالثة من سلسلة الرجل النملة المقتبسة من سلسلة أفلام الأفينجرز.

 

 

تدور أحداث فيلم Ant-Man الجديد، حول مغامرة جديدة يعيشها الرجل النملة وزميله the Wasp لاكتشاف أكوان مختلفة ويقابلان مخلوقات غريبة، وينطلقان في مغامرة في عالم غير محدود. 

 

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