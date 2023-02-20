8 علامات تدل علي تلف بوجيهات السيارة| تفاصيل

محركات الوقود تعتمد علي الاحتراق من أجل توليد الطاقة اللازمة لتحريك السيارة، والاحتراق هو الوسيلة الوحيدة لإنتاج الطاقة في السيارات، فـ بالتالي تعتمد المحركات على عدة أجزاء لتنظيم عملية الاحتراق، وأحد أهم هذه الأجزاء قطعة تسمى شمعة الاحتراق "البوجيهات"، وتعمل هذه الشمعة علي إصدار الشرارة اللازمة لحدوث الاحتراق داخل المحرك، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن أي عطل فيها يؤثر بشكل كبير على أداء المحرك ، ويمكن أن يؤدي الي تعطل وتوقف السيارة .

علامات تلف بوجيهات السيارة

علامات تلف بوجيهات السيارة

دور البوجيهات لعمل المحرك

ومن هنا يجب التأكد من سلامه شمعات الاحتراق بطريقة دورية، لأهميتها البالغة في دورة تشغيل المحرك، حيث تعمل شمعات الاحتراق على إطلاق الشرارة الأولى لاحتراق الوقود داخل غرفة المحرك وإنتاج الطاقة الحرارية اللازمة لتحريك السيارة، وبدون "البوجيهات" لن يكون هناك طاقة لتعمل السيارة.

علامات تلف بوجيهات السيارة

أين توجد "البوجيهات" في محرك السيارة

تتواجد شمعات الاحتراق "البوجيهات" بمحرك السيارة أسفل المباين، ويجب اختيار البوجهيات المناسبة للسيارة والموصي بها من الشركات المصنعة، لتجنب المشاكل التي قد تكلف المزيد من الصيانات بعد ذلك .

يوضع موقع صدى البلد خلال السطور التالية 8 علامات تصدرها السيارة عند تلف "البوجيهات"،:

1- سماع أصوات غريبة عند الضغط علي دواسة البنزين مع حدوث اهتزاز بالمحرك واضح .

2- ارتفاع ملحوظ في استهلاك الوقود .

3- صدور صوت عالي مصدره الشكمان .

4- فقدان التسارع عند الضغط علي البنزين.

5- عدم اشتعال الوقود في إحدى أسطوانات المحرك.

6- الشعور باهتزاز في المحرك أثناء التوقف.

7- ارتفاع حرارة السيارة بشكل مستمر.

8- خروج دخان أسود من شكمان السيارة عند تشغيل المحرك.