عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث الاتحاد الإفريقي للصومال يؤكد أهمية الدور الروسي في محاربة الإرهاب

صدى البلد

  أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الصومال السفير محمد الأمين صيف أهمية الدور الروسي في محاربة الإرهاب.

وقال صيف ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ ـ "إن روسيا تلعب دورا كبيرا في القارة الإفريقية، وخاصة في مجال محاربة الإرهاب في كثير من المناطق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في برقية للقمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الدول الإفريقية كانت ومازالت شريكا مهما وموثوقا لروسيا، مشددا على أن ما يجمع بلاده والدول الإفريقية هي الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وبحث قادة الاتحاد الإفريقي تسريع إنشاء منطقة للتجارة الحرة، ومنع التحكم الغربي بالقرار الإفريقي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

تراجع في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

ترشيحاتنا

دمرت غرب أوروبا .. حقيقة قدوم العاصفة أوتو لمصر ..فيديو

انحسار مياه البحر المتوسط بهذه المناطق.. هل تتعرض مصر لتسونامي؟

فقدنا قيمة كبيرة | المفتي ناعيًا رئيس نادي قضاة مجلس الدولة

بيان مضلل ورحلة بالقطار.. كواليس مثيرة فى زيارة بايدن السرية لـ أوكرانيا

القصير أمام الشيوخ: الزراعة وافقت على 2075 مشروعا للنفع العام وحياة كريمة

وزير الزراعة يستعرض جهود إنتاج تقاوي الخضر وشتل القصب وتحديث الري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أمريكية : نظام غذائي يحمي الرجال من تقدّم سرطان البروستاتا

الأرض تنهار.. كارثة طبيعية جديدة تدمر ولاية ساو باولو بالبرازيل.. شاهد

خطوبة ولا فرح.. خطيبة عمرو هدير النحاس تثير ضجة بروب ستان| شاهد

قبل البوتكس والفيلر.. صور صادمة لـ ياسمين عز بدون عمليات تجميل.. شاهد

فيديو

صور خادشة.. سيدة تتعرض للابتزاز بسبب جروب شهيرعلى الفيسبوك

سامحوني.. وفاة فنانة تونسية شابة بعد ترك رسالة مؤثرة لأصدقائها

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ