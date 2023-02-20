مبعوث الاتحاد الإفريقي للصومال يؤكد أهمية الدور الروسي في محاربة الإرهاب

أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الصومال السفير محمد الأمين صيف أهمية الدور الروسي في محاربة الإرهاب.

وقال صيف ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ ـ "إن روسيا تلعب دورا كبيرا في القارة الإفريقية، وخاصة في مجال محاربة الإرهاب في كثير من المناطق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في برقية للقمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الدول الإفريقية كانت ومازالت شريكا مهما وموثوقا لروسيا، مشددا على أن ما يجمع بلاده والدول الإفريقية هي الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وبحث قادة الاتحاد الإفريقي تسريع إنشاء منطقة للتجارة الحرة، ومنع التحكم الغربي بالقرار الإفريقي.