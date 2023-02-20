إعلان مقلق من السويد بشأن تحرك روسيا والصين ضدها

أعلنت المخابرات العسكرية السويدية، اليوم الإثنين، إنها تتوقع زيادة عمليات الاستخبارات الروسية ضدها.

وقالت المخابرات العسكرية السويدية، في تقرير لها، “نعتقد أن روسيا تحاول تجنب مواجهة مع قوات الناتو”.

وأضافت أن “الصين تنفذ عمليات لتهديد أمننا”.

وقالت: “أصبح للصين وروسيا نفوذا متزايدا في التأثير على صنع قرارنا السياسي”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يُهزم في غزوه لأوكرانيا لأنه يتطلع أيضًا إلى غزو دول أخرى في المنطقة.

وقال مورافيكي، لفرانس 24، إن موسكو "تستعد للهجوم القادم".

بالإضافة إلى الكفاح من أجل استقلالهم، قال مورافيكي، إن أوكرانيا تقاتل أيضًا من أجل "حريتنا وأمننا" وأن روسيا "استدعت أسوأ شياطين الإمبريالية والاستعمار والقومية في القرن العشرين".

وقال مورافيكي إنه يعتقد بمساعدة حلفاء أوكرانيا أن روسيا يمكن أن تهزم "ربما هذا العام"، وهو أمر ضروري لأن دول أخرى، بما في ذلك بولندا، العضو في حلف الناتو، قد تكون التالية.

وأضاف: "إنهم يستعدون للهجوم القادم، أو للهجوم التالي، على الأرجح على دول البلطيق، أو فنلندا، أو بولندا، أو رومانيا أو مولدوفا، أي دولة أخرى على الحدود"، بما في ذلك دول في آسيا الوسطى.