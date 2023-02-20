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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالدكتور عبد الهادي ناصر شبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة، بحضور المهندس ابراهيم المقبالي  نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر. رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ومُمثلي الأندية المشاركة بالبطولة، وذلك قبيل افتتاح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

وتناول اللقاء اخر مستجدات تنظيم البطولة العربية للكرة الطائرة بالقاهرة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل بمشاركة 12 نادي، وتقام على ملاعب الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وأكد صبحى على الدعم الكامل للبطولة و تذليل أي عقبات لإنجاح البطولة و ظهورها بالصورة اللائقة امام جماهير مصر والعالم، متمنيًا التوفيق لمختلف الأندية العربية الشقيقة المشاركة بالبطولة.

وأشار الوزير إلي الحرص الدائم المستمر على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، استفادةً من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

من جانبه ، وجه رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة الشكر لوزير الشباب و الرياضة على دعمه و اهتمامه بالطولة و توفير كل الامكانيات و تسهيل كل الأمور ، مؤكدًا ان البطولة العربية هي بطولة اشقاء و تقارب بين الشعوب العربية.

كما وجه الشكر للاتحاد المصري للكرة الطائرة علي تعاونه الدائم من أجل إنجاح البطولة، مشيرًا إلى ثقة الاتحاد العربي والدولي المتمثل في اسناد العديد من البطولات إلى الاتحاد المصري.

وأُقيمت اليوم الإثنين أربع مباريات، حيث استطاع فريق الأهلي القطري الفوز على نظيره كاظمة الكويتي بنتيجة ”3-1”، والوكرة القطري على نظيره السيب العماني بنتيجة ”3-2”، وفاز فريق النصر البحريني الفوز على نظيره فريق الصداقة الفلسطيني بنتيجة ”3-0”، كما فاز فريق بني ياس الإماراتي على نظيره فريق خيبل المهرة اليمني بنتيجة ”3-0”.

وتستكمل مباريات اليوم بمباراة الميناء اليمني مع نظيره السويحلي الليبي، والأهلي المصري مع نظيره مصافي الشمال العراقي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الاتحاد المصري وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب الكويت

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