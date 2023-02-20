مركز أبحاث الزلازل في البوسفور يكشف عدد الهزات بـ تركيا

كشف مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، عن عدد الهزات التي ضربت تركيا، وأثرت في سوريا ولبنان قبل قليل.

وذكر المركز، أن عدد الهزات الزلزالية بلغ 7 هزات ارتدادية في هطاي التركية، وفق ما ذكرت العربية.

يأتي ذلك، فيما حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، المواطنين من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط بعد وقوع زلزال عنيف جديد في البلاد.

كما دعت الإدارة المواطنين بالابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط.

ومنذ قليل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل زلزال جديد في منطقة سامنداج في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، أن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين.

وقالت إن الزلزال بلغت قوته 6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن هزة أرضية قوية شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.