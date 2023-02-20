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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طلب عاجل من شعبة السيارات لتسهيل الاستيراد من الخارج

صدى البلد

أكد اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات، أن  اللائحة التنفيذية  لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج أثرت سلبا على القانون الإيجابي .

 

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وقال نور درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اللائحة التنفيذية تدمر المبادرة".

 

 وتابع نور درويش:" اللائحة التنفيذية أكدت على ضرورة شحن السيارة المراد استيرادها من بلد الإقامة فقط".

 

واكمل نور درويش:" وفقا للائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات يتم منع المصريين المقيمين في دول الخليج من استيراد السيارات من أوروبا ".مضيفا:"  من أجل حل المشكلة  علينا أن نلغي بند بلد الإقامة من شورط استيراد السيارت من الخارج ".

 

 

 ولفت نور درويش:" لو انا مقيم في دولة عربية لا اتمتع بميزة المقيم في دولة أوروبية وبالتالي لن يستطيع الاستفادة بقانون استيراد السيارات".

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