طلب عاجل من شعبة السيارات لتسهيل الاستيراد من الخارج

أكد اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات، أن اللائحة التنفيذية لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج أثرت سلبا على القانون الإيجابي .

وقال نور درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اللائحة التنفيذية تدمر المبادرة".

وتابع نور درويش:" اللائحة التنفيذية أكدت على ضرورة شحن السيارة المراد استيرادها من بلد الإقامة فقط".

واكمل نور درويش:" وفقا للائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات يتم منع المصريين المقيمين في دول الخليج من استيراد السيارات من أوروبا ".مضيفا:" من أجل حل المشكلة علينا أن نلغي بند بلد الإقامة من شورط استيراد السيارت من الخارج ".

ولفت نور درويش:" لو انا مقيم في دولة عربية لا اتمتع بميزة المقيم في دولة أوروبية وبالتالي لن يستطيع الاستفادة بقانون استيراد السيارات".