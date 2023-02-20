أخبار السيارات.. 5 سيارات دفع رباعي فاخرة في السعودية.. 8 علامات تدل علي تلف بوجيهات السيارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يفضل السعوديين اقتناء السيارات الجديدة موديل 2022 من فئة الدفع الرباعي، ويقومون بالحصول عليها فور تواجدها لدي الوكلاء أو في معارض السيارات، وذلك بفضل ما تمتلكه هذه الطرازات من مميزات حديثة وتكنولوجيات متقدمة، وتتميز هذه الفئة من السيارات عن غيرها بمحركاتها القوية، ومساحاتها الواسعة، وقدرتها علي السير في مختلف التضاريس.

أطلقت 40 سيارة فقط من بوجاتي ديفو علي مستوي العالم في عام 2018، وبالفعل تم بيع جميع النسخ الـ 40 قبل إصدارها ، وأطلقت السيارة رسمياً أثناء إقامة معرض بيبل بيتش في أمريكا في عام 2018 .

كشفت شركة جنسس النقاب عن سياراتها الجديدة جنسس GV70 الكهربائية، وتعد سيارة جنسس GV70 الكهربائية أول سيارة من الشركة يتم تجميعها في الولايات المتحدة الأميركية، وأول سيارة يتم تصنيعها خارج كوريا الجنوبية .

محركات الوقود تعتمد علي الاحتراق من أجل توليد الطاقة اللازمة لتحريك السيارة، والاحتراق هو الوسيلة الوحيدة لإنتاج الطاقة في السيارات، فـ بالتالي تعتمد المحركات على عدة أجزاء لتنظيم عملية الاحتراق، وأحد أهم هذه الأجزاء قطعة تسمى شمعة الاحتراق "البوجيهات"، وتعمل هذه الشمعة علي إصدار الشرارة اللازمة لحدوث الاحتراق داخل المحرك، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن أي عطل فيها يؤثر بشكل كبير على أداء المحرك ، ويمكن أن يؤدي الي تعطل وتوقف السيارة .

أنتجت سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 من قبل شركة السيارات التشيكية التابعة لمجموعة فولكس فاجن، ومازالت سكودا سوبيرب 2023 جيلها الثالث الذى قدم عام 2015، وحصلت سوبيرب علي عملية تحديث في عام 2020، وتظهر سوبيرب 2023 بشكل أنيق وبمواصفات تقنية جديدة، وهذا ما جعلها مفضلة لدي الشعب الإماراتي، وتظهر سيارة سكودا سوبيرب في سوق السيارات الإماراتي بـ 3 فئات يختلفون في الأسعار والتجهيزات .

أعلن فريق ألبين عن مشاركته في سباقات فورمولا-1 موسم 2023، وكشف الفريق عن السيارة المشارك بها في السباقات، ولكن المفاجأة هنا عندما قدم فريق ألبين نجم كرة القدم الفرنسي "زين الدين زيدان "كـ سفير جديد للفريق.

تمكنت سيارة نيسان صني موديل 2023 المقدمة من الصانع الياباني من الحصول علي صدارة مبيعات السيارات من فئة السيارات السيدان خلال عام 2022 ، وذلك بناء علي التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، حيث وصلت مبيعات نيسان صني موديل 2022 الي 16 ألف و837 سيارة، وفي السطور التالي نستعرض لكم سعر ومواصفات نيسان صني موديل 2023 بعد تحقيقها نجاح كبير وانتشار واسع بين المصريين في عام 2022.

ظهرت سيارة فيات 128 موديل 1974 في العديد من الأفلام المصرية القديمة، وساهمت في كتابة تاريخ مصر المعاصر، وذلك ساعد علي شهرة فيات 128 لدي المصريين، وجعلها الخيار الأول للمصريين في فترة السبعينات والثمانينات، بالإضافة إلي إنها تناسب كافة احتياجات المصريين، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان، وتميزه فيات 128 بهيكلها المميز، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة.



