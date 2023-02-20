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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات دفع رباعي فاخرة في السعودية.. صور

سيارات دفع رباعي
سيارات دفع رباعي فاخرة

يفضل السعوديين اقتناء السيارات الجديدة موديل 2022 من فئة الدفع الرباعي، ويقومون بالحصول عليها فور تواجدها لدي الوكلاء أو في معارض السيارات، وذلك بفضل ما تمتلكه هذه الطرازات من مميزات حديثة وتكنولوجيات متقدمة، وتتميز هذه الفئة من السيارات عن غيرها بمحركاتها القوية، ومساحاتها الواسعة، وقدرتها علي السير في مختلف التضاريس.

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات دفع رباعي في السعودية :

1- لاند روفر رنج روفر موديل 2022

تستمد سيارة لاند روفر رنج روفر قوتها من محرك سعة 5000 سي سي، ينتج قوة 525 حصان، وعزم دوران 625 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 12.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية.

لاند روفر رنج روفر موديل 2022

تبدأ أسعار لاند روفر رنج روفر موديل 2022 في السعودية من 500 ألف ريال سعودي، وتصل الي 868 ألف ريال سعودي .

2- مازيراتي ليفانتى موديل 2022

زودت سيارة مازيراتي ليفانتى بمحرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 580 نيوتن/متر، وقوة 430 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 5.2 ثانية، وتستهلك 10.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مازيراتي ليفانتى موديل 2022

تقدم سيارة مازيراتي ليفانتى موديل 2022 للبيع داخل السوق السعودي بأسعار تبدأ من 462 ألف ريال سعودي، وتصل الي 564 ألف ريال سعودي .

3- مرسيدس GLE 63 AMG موديل 2022

تحتوي سيارة مرسيدس GLE 63 AMG علي محرك سعة 5500 سي سي، ينتج قوة 585 حصان، وعزم دوران 760 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية، وتستهلك السيارة 11.8 لتر لقطع 100 كم/ساعة .

 مرسيدس GLE 63 AMG موديل 2022

سعر سيارة مرسيدس GLE 63 AMG موديل 2022 في سوق السيارات السعودي يصل الي 517 ألف ريال سعودي.

4- تويوتا لاند كروزر موديل 2022

تمتلك سيارة تويوتا لاند كروزر محرك سعة 3300 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 700 نيوتن/متر، وقوة 302 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 14.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

 تويوتا لاند كروزر موديل 2022

تصل سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022 في سوق السيارات السعودي بأسعار تبدأ من 242 ألف ريال سعودي، وتصل الي 405 ألف ريال سعودي .

5- لكزس GX موديل 2022

تحصل سيارة لكزس GX علي قوتها من محرك سعة 4600 سي سي، ينتج قوة 292 حصان، وعزم دوران 447 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

لكزس GX موديل 2022

تتوافر سيارة لكزس GX موديل 2022 داخل سوق السيارات السعودي بأسعار تبدأ من 263 ألف ريال سعودي، وتصل الي 292 ألف ريال سعودي .

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