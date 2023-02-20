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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استشعار عن بعد: تسجيل 49 زلزالا في آخر 24 ساعة بـ تركيا

زلزال
زلزال

كشف هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، تفاصيل ومعلومات عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ قليل.

 

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وقال هشام العسكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن “،: ”تم تسجيل 49 زلزال في آخر 24 ساعة  على الحدود السورية التركية".

 

 وأضاف هشام العسكري: "يتم رصد عدة زلازل خلال الأيام الماضية ومن الممكن أن ما تم رصده حاليا مجرد توابع"، مضيفا: "منطقة تركيا نشطة زلزاليا".

 

 وتابع هشام العسكري: "قوة الزلازل التي حدثت اليوم  تتراوح بين 2.5 درجة وحتى 6.5 درجة على مقياس ريختر".

 

 وأكمل هشام العسكري: "شدة الزلزال في بؤرة الزلزال تختلف عن الشدة في المناطق البعيدة عن البؤرة، وتتشتت الموجات الزلزالية فور خروج الموجات الزلزالية على سطح الأرض".

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