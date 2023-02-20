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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رنا رئيس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب والدها

رنا رئيس
رنا رئيس

دخلت الفنانة رنا رئيس، في نوبة بكاء، بعد تذكرها والدها المتوفى أثناء حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الإثنين.

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وقالت رنا رئيس، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، إن اغنية الأب في الحلقة قبل الأخيرة في مسلسل موضوع عائلي لم تكن سهلة، لأن والدها متوفى.

 

مشاعري كانت حقيقة في المشهد 


وأضافت الفنانة رنا رئيس، أنه مشاعرها كانت حقيقة في المشهد وخاصة أنها تذكرت والدها المتوفى، لافتة إلى أن مسلسل موضوع عائلي من أهم الأعمال الفنية في مشوارها الفني.

 

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