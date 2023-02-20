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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. تحذير مقلق من وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، إن وضع الأمن والسلامة النووية بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا لا يزال خطيراً.

وقال جروسي، في بيان: "لا يزال وضع الأمن والسلامة النووية في أوكرانيا، ولا سيما في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، خطيراً ولا يمكن التنبؤ به".

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جميع الأطراف المعنية إلى بذل جهود بناءة لتسهيل مناوبة فرق الوكالة الدولية من وإلى المحطة، حيث يعملون على المساعدة في ضمان السلامة النووية في خضم الصراع.

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وأضاف البيان: "في ضوء استمرار المخاطر المرتبطة بالسلامة النووية، لا يزال المدير العام عازما على التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة حماية من أجل السلامة والأمن النووي حول المحطة في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أن المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا تحقق تقدما أبطأ مما كان يأمله".

وقال جروسي: "سأواصل جهودي الدبلوماسية حتى إنشاء المنطقة".

روسيا أوكرانيا جروسي السلامة النووية

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