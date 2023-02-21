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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| اللحظات الأولى لزلزال تركيا.. ومفاجأة في قيد صفقات الزمالك الجديدة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير  التالي:

الدموع في عينيه.. سامح حسين متأثرا: كنا بناكل بواقي الأكل
حل الفنان سامح حسين، ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس"، والمذاع عبر قناة الحياة، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية وكوابيس بداياته الفنية.

شعر به سكان مصر ولبنان.. زلزال جديد يضرب الأراضي التركية
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، بوقوع هزة أرضية بالحدود التركية السورية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.


لقطات مرعبة.. لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد |فيديو
عرضت فضائية " العربية " لحظة وقوع الزلزال الجديد في مطار هطاي بتركيا، وظهور علامات الرعب والخوف على وجوه المتواجدين داخل المطار .

نفس الموعد.. تحقق توقع العالم الهولندي بـ زلزال في مصر ولبنان.. فيديو
تعرضت منذ قليل سوريا وتركيا لزلزال جديد، بقوة 6.3 ريختر أثر بدوره علي الدول المجاورة فقد شعر به سكان لبنان وفلسطين والأردن ومصر وتحديدا القاهرة الكبري.

ارتدوا ملابس ثقيلة.. تحذير عاجل للمواطنين من الأرصاد بشأن الطقس
قال الدكتور محمود القياتي ، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، إن طقس الغد الثلاثاء بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد ، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أمر مرفوض وغير مقبول.. مفاجأة في شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني
قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي توجه بشكوى للاتحاد الأفريقي نتيجة الأفعال غير المقبولة التي حدثت في السودان أثناء مباراة الهلال.

قيد لاعبي الزمالك مرهون بحالتين.. خبير لوائح يفجر مفاجأة
أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن خطاب الفيفا أكد أن أزمة قيد لاعبي الزمالك شأن داخلي  مع مراعاة عدم تسجيل أي لاعب خارج فترة القيد .

تفاصيل شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني أمام الاتحاد الأفريقي.. فيديو
كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تفاصيل شكوى النادي الأهلي ضد نادي الهلال السوداني؛ أمام الاتحاد الأفريقي؛ بعد تعرض بعض الجماهير، وأفراد من الجهاز الفني للاعبين.

رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: مصر تغطي 92% من احتياجاتها
علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية  باتحاد الغرف التجارية، على تقرير وكالة “فيتش” بأن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا إن التقرير يعتبر شهادة نجاح لاتجاه الدولة منذ 8 سنوات لتفعيل الدور بأن مصر تكون رائدة في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

بعد الشعور بزلزال تركيا.. لون أزرق يثير الرعب بالإسكندرية
عرضت قناة العربية، صورا ترصد ظهور لون ازرق في سماء محافظة الإسكندرية تزامنا مع زلزال تركيا الثاني والذى شعر به المصريين لشدته.

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