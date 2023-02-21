فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من أوبو يمكنك شراؤه في السوق المصري

يعد هاتف Oppo A57 واحدا من أفضل خيارات الشراء لفئة محدودي الدخل حيث يدخل الهاتف ضمن فئة 5 آلاف جنيه مع عدد من الإمكانات المتميزة في الشاشة والكاميرا والبطارية وأيضا مع أداء يقدم كفاءة عالية، وكانت شركة أوبو قد أعلنت عن الهاتف للمرة الأولى في أواخر أبريل العام الماضي ليكون مخصصا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين السعر المناسب والمواصفات الجيدة.

وجاء هاتف أوبو Oppo A57 ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + HD، ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء في منتصف الشاشة ، مع دعم نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪ ، ومستشعر للبصمة على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A57 ، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية دقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع دعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل.



ويعمل هاتف أوبو Oppo A57 بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 و 4 جيجابايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A57 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، وتقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A57 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 250 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف نفسه، وأيضا حسب المتجر.