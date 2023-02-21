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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الكشف عن وصيتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين رضا

شيربن رضا
شيربن رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا عن وصيتها الأخيرة عند رحيلها ومفارقتها للحياة وهو ما اعتبره البعض نوعا من الصدمة لهم.

وقالت شيرين رضا فى البرومو الذى نشره الإعلامي أنس بوخش لبرنامجه ABtalks والذى من المقرر  عرضه اليوم : أنا مش عاوزه عزاء ولا حد يبكى عند رحيلي وعاوزة يسود حالة من الفرح والبهجة وحفلة والناس تحتفل. 

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تعد شيرين رضا، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للظهور بملامح بسيطة وناعمة تتناسب مع ظهورها المميز. 

كما تفضل شيرين رضا، اختيار الوان الشعر الذهبية والبنية التي تتناسب مع لون بشرتها، كما تفضل شيرين رضا اختيار الشعر القصير ليبرز جمال أنوثتها. 

وآخر إطلالاتها تألقت شيرين رضا في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأزرق اللامع بالكامل، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقيها.


انتعلت شيرين رضا حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة صغيرة باللون الفضي وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين رضا على خصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية مما كشف عن جمالها. 

الفنانة شيرين رضا 

وإليكم صور شيرين رضا 

الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا صور شيرين رضا شيرين رضا الوان الشعر الجمالية لشعر الشعر الإعلامي أنس بوخش برنامجه ABtalks ABtalks المكياج مجوهرات مكياج شيرين

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