عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: بدون رجيم.. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 استعدادًا لرمضان.. طريقة عمل القطايف

لم يتبق على حلول شهر رمضان 2023 سوي أسابيع قليلة، لتبدأ ربة المنزل في إعداد كل ما لذ وطاب، وتحضير بعض الأطعمة، واعتاد جميع المصريين على تناول القطايف خلال شهر رمضان لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القطايف بالمنزل.

بدون رجيم .. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك

على عكس الدهون الموجودة تحت الجلد ، يتم تخزين الدهون الحشوية في أعماق البطن، كمية معينة منه ضرورية لحماية وعزل الأعضاء الحيوية ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الدهون يرتبط بحالات وأمراض مختلفة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسرطان لذلك، فإن الحفاظ على مستويات الدهون الحشوية عند الحد الأدنى أمر أساسي لصحتك.

في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

تنجم مضاعفات مرض السكري عن ضعف إنتاج الأنسولين، مما يزيد من شبح ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير. لحسن الحظ ، يمكن لمرضى السكري من النوع 2 ترويض التهديد الذي يشكله ارتفاع الجلوكوز من خلال تعديل نظامهم الغذائي . تشير الأبحاث إلى أن مشروب الفاكهة يفعل ذلك بحماسة.

هيلين كروكر: سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا في بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي شمل 2000 بالغ أن 27 في المائة ليسوا قلقين على الإطلاق بشأن التأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه اللحوم المصنعة على صحتهم - وتحديداً خطر الإصابة بـ سرطان الأمعاء.

المراة الصحة رمضان رمضان 2023 القطايف مرض السكري الدهون الحشوية سرطان الامعاء ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة في عيار 21 الآن|كم سجل سعر الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

رعب وهلع.. فيديو مخيف للحظة حدوث الزلزال والسكان يلقون بأنفسهم من النوافذ

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. أبرز الصور الصادمة لشيرين .. خبيرة اتيكيت تتحدث عن أصول أكل المحشى والمخلل فى الدول العربية

نشرة المرأة والصحة.. احذر الإفراط في فيتامين سي.. و"ضُرة" بوسي تثير الجدل بالظهور مع أصدقائها

نشرة المرأة| 3 علاجات منزلية مجربة لكعب القدم تجعله كالحرير.. تخلص من الهالات السوداء.. وهذا الطعام يضر بصحة الكبد تجنبه فورًا

نشرة المرأة والصحة| فتاة فلسطينية تثير الجدل لسبب غير متوقع .. وأكلات تحمى الأسنان من التلف

ترشيحاتنا

بأمر نزاهة.. القبض على مسؤولين في السعودية| تفاصيل

بعد قليل| بدء محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى

أخبار الفن| ظهور شبيهة تارا عماد في مسلسل تياترو.. ورشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101

نشرة المرأة: بدون رجيم.. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

اليوم.. الحكم علي قاتل زوجته بعد إحالة أوراقه للمفتي

هل الصيام في شعبان له أجر أفضل .. البحوث الإسلامية يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند.. تصاميم فرعونية لمضيفي مصر للطيران.. شاهد

ينشر لأول مرة.. مقطع مرعب لسفينة تيتانيك عمره 37 عاما

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

فيديو

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ