نشرة المرأة: بدون رجيم.. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

استعدادًا لرمضان.. طريقة عمل القطايف

لم يتبق على حلول شهر رمضان 2023 سوي أسابيع قليلة، لتبدأ ربة المنزل في إعداد كل ما لذ وطاب، وتحضير بعض الأطعمة، واعتاد جميع المصريين على تناول القطايف خلال شهر رمضان لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القطايف بالمنزل.

بدون رجيم .. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك

على عكس الدهون الموجودة تحت الجلد ، يتم تخزين الدهون الحشوية في أعماق البطن، كمية معينة منه ضرورية لحماية وعزل الأعضاء الحيوية ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الدهون يرتبط بحالات وأمراض مختلفة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسرطان لذلك، فإن الحفاظ على مستويات الدهون الحشوية عند الحد الأدنى أمر أساسي لصحتك.

في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

تنجم مضاعفات مرض السكري عن ضعف إنتاج الأنسولين، مما يزيد من شبح ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير. لحسن الحظ ، يمكن لمرضى السكري من النوع 2 ترويض التهديد الذي يشكله ارتفاع الجلوكوز من خلال تعديل نظامهم الغذائي . تشير الأبحاث إلى أن مشروب الفاكهة يفعل ذلك بحماسة.

هيلين كروكر: سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا في بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي شمل 2000 بالغ أن 27 في المائة ليسوا قلقين على الإطلاق بشأن التأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه اللحوم المصنعة على صحتهم - وتحديداً خطر الإصابة بـ سرطان الأمعاء.