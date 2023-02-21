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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون رجيم .. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك

صدى البلد

على عكس الدهون الموجودة تحت الجلد ، يتم تخزين الدهون الحشوية في أعماق البطن، كمية معينة منه ضرورية لحماية وعزل الأعضاء الحيوية ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الدهون يرتبط بحالات وأمراض مختلفة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسرطان لذلك ، فإن الحفاظ على مستويات الدهون الحشوية عند الحد الأدنى أمر أساسي لصحتك.

النظام الغذائي هو أحد المحركات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بكمية الدهون الحشوية لديك من المعروف أن النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والسكر ، على سبيل المثال ، يزيد من الدهون الحشوية وبالمثل ، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تقليله لقد ثبت أن عشبين شائعين في الطبخ - البردقوش والبقدونس - لهما تأثير في تقليل الوزن .

وجد البحث ، الذي نُشر في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية في عام 2012 ، أن كارفاكرول - وهو الفينول الموجود في الزيت العطري الذي ينتجه الأوريجانو - يمكن أن يخفض الدهون في الفئران كجزء من الدراسة ، تم تقسيم الفئران الخاضعة إلى ثلاث مجموعات.

تلقت مجموعة واحدة نظامًا غذائيًا طبيعيًا ، وتم إطعام المجموعة بنظام غذائي عالي الدهون (HFD) وتم إطعام مجموعة أخرى بنسبة 0.1 بالمائة من نظام غذائي مكمل كارفاكرول (CSD).

وقالت: "الفئران التي تم تغذيتها بـ CSD أظهرت انخفاضًا كبيرًا في زيادة وزن الجسم وأوزان وسادة الدهون الحشوية ومستويات الدهون في البلازما مقارنة بالفئران التي تم تغذيتها بـ HFD.

علاوة على ذلك ، تم عكس اللوائح التي يسببها HFD لجينات الأنسجة الدهنية والبروتين المرتبط بتسلسل الإشارات التي تؤدي إلى تكوين الدهون والالتهابات بشكل كبير عن طريق مكملات كارفاكرول الغذائية.

"باختصار ، الاكتشاف الرئيسي الجديد في ظروفنا التجريبية هو أن كارفاكرول منع السمنة في الفئران التي تتغذى على HFD عن طريق خفض وزن الجسم ، وأوزان وسادة الدهون الحشوية ، وخفض مستويات الدهون في البلازما."

للحصول على أفضل فوائد تقليل الدهون من الأوريجانو ، يجدر دمج زيت الأوريجانو في نظامك الغذائي ، والذي يمكن تناوله في شكل مكمل.

دافع بحث منفصل ، نُشر في مجلة الاقتصاد المنزلي في عام 2018 ، عن استهلاك البقدونس لفقدان الدهون الحشوية، تم تقسيم إجمالي 150 امرأة إلى خمس مجموعات تم تقسيمها بين النساء مع مؤشرات كتلة الجسم المتفاوتة ، مع المجموعات التي تتغذى بكميات مختلفة من البقدونس يوميا كما أظهر زيادات في نشاط مضادات الأكسدة في أجسام أولئك الذين أكلوا .


وقالت الدراسة: "في الختام ، يمكن أن يؤدي إنقاص الوزن عن طريق البقدونس إلى جانب حمية إنقاص الوزن إلى تقليل الوزن ومؤشر كتلة الجسم بالإضافة إلى زيادة أنشطة الإنزيمات المضادة للأكسدة في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، ليس من الممكن أن تعرف بالضبط مقدار الدهون الحشوية في جسمك دون التصوير بالأشعة.

ومع ذلك ، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عن طريق قياس حجم خصرك ، باستخدام زر البطن كعلامة، بالنسبة للنساء 35 بوصة أو أكثر يمكن أن تشير إلى الدهون الحشوية و 40 بوصة للرجال.

امراض القلب مرض السكر مرض السكري النظام الغذائي مؤشر كتلة الجسم كتلة الجسم البقدونس الإفراط فى تناول خفض وزن الدهون الحشوية أمراض القلب والسرطان النظام الغذائ فقدان الدهون تخزين الدهون الأعضاء الحيوية بروتين ا الحد زيادة وزن الجسم تقليل الوزن نظام الغذاء والسرطان الكيمياء الحيوية ​​​​​​​health

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