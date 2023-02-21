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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استعدادًا لرمضان.. طريقة عمل القطايف

طريقة عمل القطايف
طريقة عمل القطايف

لم يتبق على حلول شهر رمضان 2023 سوي أسابيع قليلة، لتبدأ ربة المنزل في إعداد كل ما لذ وطاب، وتحضير بعض الأطعمة، واعتاد جميع المصريين على تناول القطايف خلال شهر رمضان لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القطايف بالمنزل. 

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المقادير لعمل القطايف بالمنزل 


2 كوب دقيق
1 كوب سميد
4 كوب ماء دافئ
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة باكينج باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة
رشة فانيليا
رشة ملح


الطريقة  لعمل القطايف 


في وعاء ننخل الدقيق والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا
نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا
نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر
نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق
نترك الخليط يرتاح نصف ساعة
نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة ابريق على شكل دوائر صغيرة الى متوسطة حسب الرغبة.
ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.

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