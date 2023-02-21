طريقة عمل دونتس خفيف وسريع

تقدم الشيف نورا عماد طريقة عمل دونتس خفيف وسريعة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدونتس.
المقادير لعمل دونتس
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة طعام خميرة
2 ¼ كأس طحين
½ كأس حليب
رشة ملح
¼ كأس زبدة
2 ملعقة طعام سكر
لتحضير صوص الشوكولاته:
2 ملعقة طعام حليب
1 كأس سكر بودرة
1 ملعقة طعام بودرة كاكاو
طريقة عمل دوناتس
نضع الطحين والملح في وعاء ونضيف فوقه السكر والخميرة والزبدة والبيض والفانيليا ونعجن المكونات .
أثناء العجن نضيف الحليب بالتدريج ونستمر بالعجن لحوالي عشر دقائق حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة .
ندهن طبق بالزيت ونضع فيه العجينة ثم نغطيها بالنايلون ونتركها تختمر في مكان دافئ لحوالي ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها .
ندهن سطح مستوٍ بالطحين ونفرد العجينة قليلاً بيدنا ونبقيها سميكة ثم نقطعها على شكل دونتس ونغطيها بالنايلون ونتركها تختمر لنصف ساعة .
نحمي الزيت قليلاً ثم نقلي الدونتس على نار متوسطة إلى هادئة كي تنضج من الداخل ويبقى لونها ذهبياً جميلاً من الخارج .
نقلب الدونتس حتى تكتسب لوناً من الطرفين ثم نصفيها من الزيت ونتركها تبرد جانباً .
نخلط في وعاء كلاً من السكر والحليب والكاكاو ونحرك حتى تصبح مثل قوام الصوص ونغمس فيها قطع الدونتس وبذلك تكون جاهزة للتقديم