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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دونتس خفيف وسريع

الدوناتس
الدوناتس

تقدم الشيف نورا عماد طريقة عمل دونتس خفيف وسريعة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدونتس. 

 

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المقادير لعمل دونتس 


   1 بيضة
   1 ملعقة صغيرة فانيليا
   1 ملعقة طعام خميرة
   2 ¼ كأس طحين
   ½ كأس حليب
   رشة ملح
   ¼ كأس زبدة
   2 ملعقة طعام سكر
   لتحضير صوص الشوكولاته:
   2 ملعقة طعام حليب
   1 كأس سكر بودرة
   1 ملعقة طعام بودرة كاكاو


طريقة عمل دوناتس 


   نضع الطحين والملح في وعاء ونضيف فوقه السكر والخميرة والزبدة والبيض والفانيليا ونعجن المكونات .
   أثناء العجن نضيف الحليب بالتدريج ونستمر بالعجن لحوالي عشر دقائق حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة .
   ندهن طبق بالزيت ونضع فيه العجينة ثم نغطيها بالنايلون ونتركها تختمر في مكان دافئ لحوالي ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها .
   ندهن سطح مستوٍ بالطحين ونفرد العجينة قليلاً بيدنا ونبقيها سميكة ثم نقطعها على شكل دونتس ونغطيها بالنايلون ونتركها تختمر لنصف ساعة .
   نحمي الزيت قليلاً ثم نقلي الدونتس على نار متوسطة إلى هادئة كي تنضج من الداخل ويبقى لونها ذهبياً جميلاً من الخارج .
   نقلب الدونتس حتى تكتسب لوناً من الطرفين ثم نصفيها من الزيت ونتركها تبرد جانباً .
   نخلط في وعاء كلاً من السكر والحليب والكاكاو ونحرك حتى تصبح مثل قوام الصوص ونغمس فيها قطع الدونتس وبذلك تكون جاهزة للتقديم

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