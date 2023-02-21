طريقة عمل دونتس خفيف وسريع

تقدم الشيف نورا عماد طريقة عمل دونتس خفيف وسريعة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدونتس.



المقادير لعمل دونتس



1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة طعام خميرة

2 ¼ كأس طحين

½ كأس حليب

رشة ملح

¼ كأس زبدة

2 ملعقة طعام سكر

لتحضير صوص الشوكولاته:

2 ملعقة طعام حليب

1 كأس سكر بودرة

1 ملعقة طعام بودرة كاكاو



طريقة عمل دوناتس



نضع الطحين والملح في وعاء ونضيف فوقه السكر والخميرة والزبدة والبيض والفانيليا ونعجن المكونات .

أثناء العجن نضيف الحليب بالتدريج ونستمر بالعجن لحوالي عشر دقائق حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة .

ندهن طبق بالزيت ونضع فيه العجينة ثم نغطيها بالنايلون ونتركها تختمر في مكان دافئ لحوالي ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها .

ندهن سطح مستوٍ بالطحين ونفرد العجينة قليلاً بيدنا ونبقيها سميكة ثم نقطعها على شكل دونتس ونغطيها بالنايلون ونتركها تختمر لنصف ساعة .

نحمي الزيت قليلاً ثم نقلي الدونتس على نار متوسطة إلى هادئة كي تنضج من الداخل ويبقى لونها ذهبياً جميلاً من الخارج .

نقلب الدونتس حتى تكتسب لوناً من الطرفين ثم نصفيها من الزيت ونتركها تبرد جانباً .

نخلط في وعاء كلاً من السكر والحليب والكاكاو ونحرك حتى تصبح مثل قوام الصوص ونغمس فيها قطع الدونتس وبذلك تكون جاهزة للتقديم