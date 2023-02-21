إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكى بموتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكى بموتوسيكل بطريق صان الحجر أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفى اولاد صقر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بإستقبال كلا من "عاطف ع م" 55 سنة مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد ص ر" 9 سنوات مصابا بإشتباة كسر بالساق جميعهم مقيمين صان الحجر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بموتوسيكل بطريق صان الحجر أولاد صقر وتم رفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.