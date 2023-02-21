ليلة الثأر.. صدام ناري بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، للثأر من ريال مدريد بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة وقطع خطوة نحو العبور إلى الدور ربع النهائي.

وفشل فريق ليفربول في تحقيق أي انتصار على ريال مدريد في آخر 6 مباريات من دوري أبطال أوروبا، منهم نهائي 2017-2018 ونهائي 2021-2022.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد:" لقد حدثت أشياء مختلفة في مواجهاتنا ضد ريال مدريد، وعلى الصعيد الشخصي، كانت لي قصة بالفعل مع ريال مدريد عندما كنت أدرب دورتموند، بلا شك ريال مدريد أحد أكبر وأنجح الأندية في العالم، ولقد توجوا بلقب هذه البطولة مرات عديدة ويمتلكون خبرة هائلة فيها".

أضاف:" آخر مواجهة بيننا كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي؛ شاهدت المباراة للمرة الأولى قبل يومين، ومشاهدتها آلمتني لأننا قدمنا أداءً جيدًا وكان من الممكن أن نخرج منتصرين، لقد سجلوا هدفًا ونحن لم ننجح في زيارة مرماهم، ولذلك فازوا، عندما تشاهد تلك المباراة سترى كيف لم يصب لاعبو ريال مدريد بالتوتر نتيجة للفرص التي سنحت لنا وكيف لم يفقدوا الثقة ولو لثانية واحدة، وكأنهم كانوا يعلمون أنهم سيحصلون على فرصة للتسجيل، لقد لعبوا من أجل تلك الفرصة ودافعوا باستماتة سويًا، وهذا ما يمكن تعلمه من هذا الفريق"

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي في مواصلة تفوقه على ليفربول بالخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل من مهمته في لقاء الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي:" "نعود إلى دوري أبطال أوروبا بحماسة ورغبة في تقديم أداء جيد، إنها مواجه معقدة للغاية، وليس فقط في هذه المباراة، علينا اللعب جيداً هنا وفي مباراة الإياب على أرضنا، أرى بنزيما بحالةٍ حيدة وسيبدأ أساسياً أمام ليفربول".

تابع:"مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا تلك هي ذكرى جميلة، كانت مباراة متكافئة، ربما استحوذوا أكثر على الكرة، لكننا لعبنا جيداً دفاعياً وبفضل ذلك تمكنا من الفوز، نحن نركز على مباراة الذهاب وندرك أنهما مباراتان وعلينا اللعب جيداً في الدقائق الـ180".