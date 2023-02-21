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أخبار البلد

عبدالغفار يوجه بزيادة أعداد الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية في ضوء احتياجات العمل

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مديري المديريات الصحية بالمحافظات، بزيادة أعداد الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية في ضوء الاحتياج الفعلي لمنظومة العمل، بما يضمن توفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى بكفاءة وجودة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

ووجه الوزير خلال الاجتماع مديري المديريات بالمحافظات بمراجعة معدلات الأداء الخاصة بالفرق الطبية، للعمل على تطويرها، مؤكداً على استمرار الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، موجهاً كافة قطاعات وهيئات الوزارة المعنيين بتكثيف التعاون فيما بينهم لتحقيق المستهدف من المبادرة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على خطة قطاع الطب الوقائي للعام 2023، والتي تتضمن (رفع كفاءة وتأهيل العاملين بالقطاع، تحديث وتطوير الأدلة الاسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل، رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، رفع الوعي الصحي للأسر المصرية، الحد من انتشار الامراض المعدية، تدشين الاطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة بمصر، الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية والتفشيات الوبائية، التوسع في مجال الفحص المعملي وأعمال الترصد الحشري والاكتشاف المبكر للسلالات الحاملة للمرض، تفعيل فرق الاستجابة السريعة بالمحافظات، تطوير البنية التحتية للمنشآت وإضافة معمل مركزي لنواقل الأمراض، تطوير البنية الرقمية والتحول الرقمي، تجهيز مكاتب صحة متنقلة، البحوث العلمية).

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد على متابعة الخطط الخاصة بكافة قطاعات وهيئات الوزارة لعام 2023 بصفة دورية (ربع سنوية)، لتقييم ما تم انجازه وفقاً للخطط الزمنية المحددة لها، وذلك من خلال منظومة متابعة متكاملة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بإعداد خطة استراتيجية متكاملة للتدريب بوزارة الصحة والسكان، لكافة العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة إلى جانب التدريبات الخاصة بالفرق الطبية، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية للوزارة، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الخطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة الصحية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تابع المستجدات ضمن خطة العمل الخاصة بضم كافة الإدارات المعنية بالرقابة والمتابعة والجودة في الوزارة تحت مظلة واحدة، وتوحيد آليات العمل، فضلاً عن توفير التدريبات المتخصصة في هذا المجال، بما يدعم آداء العاملين ويضمن تحقيق المستهدفات من تلك الإدارات وتطبيق أساليب الجودة الحديثة.

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