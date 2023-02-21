ظهرت بعد كارثة تركيا .. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة البرق الزلزالي «فيديوجراف»

كثير من المواطنين ورواد مواقع التواصل يتحدثون الآن عن ظاهرة البرق الزلزالي الأزرق التي أثارت الرعب بعد مشاهدتها في السماء عقب حدوث زلزال تركيا 2023 المدمر، حيث يقول الكثيرون إنهم رصدوا ظاهرة البرق الزلزالي في سماء الإسكندرية.

ظاهرة البرق الزلزالي في الإسكندرية

نشطاء التواصل الاجتماعي نشروا صورًا لـ سماء مدينة الإسكندرية يظهر فيها ضوء أزرق في الإسكندرية غريب، ويؤكدون أن ذلك الضوء في السماء ظهر مع حدوث زلزال تركيا وأنه ربما ينبأ بحدوث زلزال جديد مدمر، ويشعر عدد كبير من المواطنين بخوف كبير بسبب ذلك الضوء الذي يجهلون مصدره.

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للمزيد حول زلزال تركيا 2023 وظاهرة البرق الزلزالي التي يتحدث عنها البعض في الإسكندرية شاهد الفيديوجراف التالي: