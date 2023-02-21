الكرة في ملعب إيران.. بلينكن يكشف مفتاح استئناف المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الكرة في ملعب إيران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وأشار بلينكن، إلى أن فكرة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران مؤجلة بسبب عدم جديتها.

وأكد أن سلوك وتصريحات إيران مفتاح استئناف المفاوضات النووية.

وأضاف: “ما زلنا نعتقد أنه فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فإن الطريقة الأكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع هذا التحدي هي الدبلوماسية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في أثينا.

وفي وقت سابق، قال سفير أمريكا لدى إسرائيل، توم نايدز، يوم الأحد، إن الاتفاق النووي مع إيران معطل حاليا.

وأضاف نايدز، في تصريحات صحفية، أن “إسرائيل يمكنها أن تفعل ما تشاء للتعامل مع إيران ونحن نساندها”.

وتابع: “أمريكا لن تتفاوض مع إيران بينما تزود روسيا بطائرات مسيرة”.

وأشار إلى أن “تهديدات إيران النووية ليست لإسرائيل فقط بل الشرق الأوسط وأمريكا”.