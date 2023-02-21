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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة في مصر.. ذهب هاند ميد بأسعار لن تتوقعها | فيديو

صدى البلد

الشباب المصري لا يتوقف عن إضافة لمسة من الجمال والإبداع ولكن قصة اليوم هي مختلفة بعض الشيء، حيث إن ماريا ماجد قررت أن تقوم بتغير مفهوم الذهب في مصر حيث إنها قللت استخدام المعدات و قررت أن تعمل في الذهب الهاند ميد.

الأمر الذي كان غريبا في بداية الأمر من جانب الجمهور الا انها قررت ان تستمر حتى تقنع الجميع بوجهة نظرها.


ماريا لم تاخذ كثير من الوقت و أصبح لها عملاء من شتى بقاع القاهرة يأتون اليها لشراء الذهب بتصاميم جذابة و بعيدة كل البعد عن المألوف


وأوضحت ماريا أن طموحها وأهدافها لن يقتصروا داخل مصر حيث انها تعمل على تصدير كل منتاجتها خارج البلاد و الانتشار في الشرق الاوسط و من ثم باقي دول العالم

و اختتمت ماريا حديثها بتوجيه الشكر لكل اسرتها و خصوصا والدها لانة على حسب قولها هو سبب رئيسي في نجاحها حيث انة دائما يشجعها و يساندها في اي خطوة.

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