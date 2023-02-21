مستشار وزير التعليم: التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بتخصصات جديدة تشمل وظائف المستقبل

انطلقت اليوم ، فعاليات اليوم الثاني فى الدورة الثانية للملتقى الدولي للتعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهنى «إديوتك إيجيبت 2023»، المقرر انطلاقه خلال يومى ٢٠-٢١ فبراير، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، وبحضور كل من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني، خلال كلمته بملتقى ايديوجيت للتعليم الفنى والتكنولوچى ٢٠٢٣ نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك خطط تستند إلى محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، موضحا أن المحاور تضمنت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي جميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، والتعاون مع الشركات من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية.

وقال إن الدولة المصرية، انتهجت رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحداث النظم والبرامج العلمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى مستوى ووفقا لمتطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، تعتمد على التحول نحو التعليم الفني الأفضل لتلبية احتياجات سوق العمل مع ربط التعليم الفني بسوق العمل وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا أن الاستراتيجية تستهدف تحسين جودة التعليم الفني بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحا أن الوزارة علمت خلال الأعوام الماضية على إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة وبدء الدراسة بها في فترة زمنية قياسية، مع الحرص على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى لتدريب الطلاب داخل المصانع والشركات حتى يكونوا مدربين على أعلى مستوى.

وكرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسى 2022، والذي كان عددهم ٢٦ طالبا، على هامش مشاركته اليوم الثاني فى الملتقى الثانى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهنى.

وحرص وزير التربية والتعليم ، على توزيع العديد من الجوائز المالية وشهادات التقدير على أوائل الناجحين فى دبلومات المدارس الفنية الصناعية، وأوائل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأوائل دبلومات المدارس الفنية الزراعية والتجارية، وأوائل الدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، إضافة إلى أوائل الدبلومات الفنية للسياحة والفنادق.