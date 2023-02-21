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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يواصل حربه ضد الفساد.. القبض علي مسئول سابق بوزارة النقل

العراق - علم
العراق - علم

أصدرت السلطات العراقية قرار استقدام بحق مدير عام في وزارة النقل سابقا، مشيرة الى أن المتهم أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.  

وبحسب البيان الصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، فإن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل سابقاً، في موضوع الشكوى المُقدَّمة ضدَّه من قبل إحدى الشركات المُتعاقدة مع الوزارة".  

ولفتت الهيئة إلى قيام المتهم بالتأخير والمماطلة وعدم إجراء وتنظيم ملحق للعقد، فضلاً عن عدم تنظيم محاضر للاجتماعات التي عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الطيران المدني".  

وختمت الهيئة بيانها قائلة إن أمر الاستقدام بحق المتهم المنقولة خدماته إلى مجلس الوزراء/ المجمع العلمي العراقي صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".  

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