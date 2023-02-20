العراق يرد على مزاعم أمريكية بشأن العملة

نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، فرض شروط من قبل الولايات المتحدة على الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن أسعار صرف الدولار ستستقر في الأسواق المحلية قريباً.

وقال حسين في مؤتمر صحفي، إن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة"، لافتا إلى أن "هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي".

وأضاف أن "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، حيث ناقش الوفد القضايا السياسية ومحاربة الفساد والعلاقات الإقليمية مع الجانب الأمريكي"، مؤكدا أن "العملة العراقية قوية واحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار".