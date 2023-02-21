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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. فضل شعبان وكيف استعد النبي له ولماذا حرص على الصوم فيه.. 5 أعمال تجعلك تغتنمه.. موعد شهر رمضان 2023

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

فضل شهر شعبان .. وسر حرص النبي على الصوم فيه

 

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

 

هل الأعمال لا تُرفع إلى الله إلا في شهر شعبان؟

 

5 أعمال في شهر شعبان.. اغتنمها من أول يوم قبل أن يرفع عملك

 

دعاء اليوم الأول من شعبان مكتوب مستجاب.. ردده واغتنم الفرصة

 

هل يجوز للمرأة قضاء ما فاتها من صيام في شعبان.. اعرف الضوابط الشرعية

 

موعد شهر رمضان 2023.. الرؤية 21 مارس

 

بـ 3 كلمات في أول ليلة من شعبان.. ذنوبك لن تقطع رزقك ثانية

 

ماذا كان يقول النبي عند الزلزال؟.. الإفتاء: 22 كلمة تحفظك من خسائره

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