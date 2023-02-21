ماذا كان يقول النبي عند الزلزال؟.. الإفتاء: 22 كلمة تحفظك من خسائره

أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وحيث إن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فقد ترك لنا كل ما نحن بحاجة إليه، لذا نبحث في سُنته عن ماذا كان يقول النبي عند الزلزال ؟ لأنه سبيلنا الوحيد للنجاة من تلك الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا ثم لبنان وشعر بها سكان القاهرة، وكذلك من خسائرها الفادحة ، وقد تملك الرعب من قلوبنا، لذا نبحث الآن عن ماذا كان يقول النبي عند الزلزال خاصة في ظل التوقعات بحدوث زلازل أخرى وكوارث طبيعية ، وليس هناك أفضل من النبي -صلى الله عليه وسلم - لنقتدي ونتوسل به إلى الله تعالى ، فبه النجاة من البلاء.

ماذا كان يقول النبي عند الزلزال

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لم يرد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السنة النبوية الشريفة دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل ، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولاسيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تحديدها ماذا كان يقول النبي عند الزلزال ؟، أن النبي صلي الله عليه وسلم، كان إذا عصفت العواصف يقول: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " رواه مسلم.

واستشهدت بما رواه أبو موسى الأشعري، في صحيح البخاري، أنه -صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ).

ونبهت إلى أنه ورد في السنة النبوية الشريفة أدعية كثيرة يستحب قولها عند حدوث البلاء ومنها الزلازل لكن ليس هناك دعاءً مخصوصًا للزلازل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واتفق علماء الفقه والسنة على أن الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية هي من آيات الله عز وجل، العظام في هذا الكون.

وأضافت أن تلك الكوارث التي يبتلي بها الله عز وجل، عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة، وعلى الإنسان حين وقوعها أن يتذكر ضعفه وعجزه وافتقاره بين يدي الله تعالي، فيلجأ إليه بالدعاء والتضرع لعل الله عز وجل، يكشف هذا البلاء ، لذا ينصح علماء الدين في هذه الحالة بالإكثار من الاستغفار والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف، وكذلك بترديد قول النبي صلي الله عليه وسلم، والذي كان يردده إذا عصفت العواصف "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " رواه مسلم.

دعاء وقت الزلازل

يأتي دعاء وقت الزلازل من الأدعية المشهورة والمستحبة فى وقت حدوث البلاء، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: " اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".