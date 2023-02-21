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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ندعم أوكرانيا عسكريا.. الرئيس البولندي يستنجد بنظيرة الأمريكي لحمايته من روسيا

الرئيس البولندي
الرئيس البولندي

عقد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، جلسة محادثات رسمية مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة الأخير إلى بولندا والتي سبقها زيارة مفاجأة إلى أوكرانيا.

وخلال المباحثات، قال رئيس بولندا، إن زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا تظهر أن العالم الحر لم ينس أوكرانيا، لافتا إلى أن زيارة بايدن إلى أوكرانيا تحمل دلالات مهمة.

وأضاف دودا: "مسارنا في دعم أوكرانيا عسكري صحيح ولن نغيره"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على الإبقاء على النظام العالمي والمحافظة عليه.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس البولندي: "نقدّر أهمية أوروبا الشرقية بالنسبة للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن وجود الرئيس بايدن في وارسو رسالة مهمة للشعب البولندي.

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وتابع: "ممتنون لزيارة الرئيس الأمريكي إلى بلادنا ونعتبرها تثمينا لدورنا في دعم أوكرانيا"، موضحا أن بلادنا آمنة بفضل وجود القوات المسلحة الأمريكية.

كما قال الرئيس البولندي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا وتسبب في كارثة وأزمة أمنية واقتصادية وإنسانية لأوروبا.

وأضاف دودا خلال حديثة مع الرئيس الأمريكي: "نريد المزيد من التعاون بين أوروبا وأمريكا بشأن المسائل الأمنية والاقتصادية".

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