صناعة أهداف بأساليب مختلفة.. تعليق حتحوت علي الشوط الأول بمباراة الأهلي وأسوان

علق الإعلامي هاني حتحوت، علي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت في تويتة له: “شوط ممتاز من الأهلي في الضغط وإنهاء الفرص مع تألق حسين الشحات بهاتريك صناعة أهداف بأساليب مختلفة، الشناوي بمنع عودة أسوان، عبد القادر بتطويع مهاراته لخدمة الفريق، مروان عطية بتمريرات ممتازة في البناء”.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في شباك فريق أسوان في المباراة التي تقام على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل كهربا هدف الأهلي الأول في الدقيقة ٣٤ من عمر اللقاء بعد عرضية من حسين الشحات قابلها برأسية سكنت شباك أبناء الجنوب.

وسجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني في شباك أسوان في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تمريرة من حسين الشحات مرر الكرة من على الجاني الأيمن للاعب أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.