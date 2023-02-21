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محافظات

الغضبان: بورسعيد شرفت بتنظيم مسابقة حفظ القرآن للعام السادس على التوالي

صدى البلد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عصر اليوم ، احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة ، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ " نصر الدين طوبار  "، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،  والعميد أحمد عبد الجواد المستشار العسكري، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وتضمن حفل الختام  تلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقبه كلمة اعضاء لجنة التحكيم والتي أكدوا خلالها انه تم الانتهاء من تنفيذ النسخة السادسة من المسابقة على أكمل وجه ، متحدثين عن فضل حفظ وقراءة القرٱن الكريم للمشاركين في المسابقة، وفضل الأجر الذي سيكون من نصيب القائمين على تنظيم المسابقة.

وأشار إلى أن الجائزة الكبرى هى قراءة كتاب الله، والكل في هذه المسابقة فائزون، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرٱن الكريم ،  موجهين الشكر لمحافظة بورسعيد على حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة ،  كما أشادو بالطفرة التنموية الغير مسبوقة التي لمسوها على أرض بورسعيد.

وخلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة وخروجها بهذا الشكل المشرف ، متناولا الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، مشيرا أن هناك علاقة وثيقة بين  الماضي والحاضر،  فمحافظة بورسعيد منذ التاريخ  تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة.

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وأعرب محافظ بورسعيد، عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام السادس على التوالي،  وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".

وخلال فعاليات حفل الختام،  قام محافظ بورسعيد بتكريم أعضاء لجنة التحكيم،  وإعلان نتيجة المسابقة والفائزون بالمراكز الأولى في الأفرع الخمس للمسابقة.  

وشارك في المسابقة ٦٥ متسابق من  مختلف الدول حول العالم، من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند

وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الخمسة للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين للشباب، وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة كاملا للإناث، والقراءة بالصوت الحسن  والإبتهال والإنشاد الديني، وفرع الأئمة والذي تم أضافته مؤخرا خلال هذه الدورة من المسابقة.

الغضبان يؤكد: بورسعيد شرفت بتنظيم المسابقة للعام السادس على التوالي

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