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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان وتامر أمين

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بتأييد تغريم عبد الناصر  200 ألف جنيه، في اتهامه بانتهاك الحياة الخاصة للإعلامي تامر أمين وما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

وقضت المحكمة برفض دعوى عبد الناصر زيدان ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين.

وصرح المستشار هيثم عباس دفاع تامر أمين، بأن الحكم بمثابة تصدى لما نشهده من تجاوزات فى السوشيال ميديا ونأمل بانتهاء تلك الظاهرة.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض .

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

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