وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة فاقوس

تابع "محمد رمضان'' وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة فاقوس التعليمية وذلك بحضور الدكتور هاني السعيد مدير عام الإدارة حيث تفقد مدرسة الروضة الثانوية المشتركة ومدرسة شلبي علي شلبي الثانوية المشتركة واطمئن علي انتظام سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة واستخدام السبورات التفاعلية واجهزت التابلت وعدم وجد اي اعطال او معوقات تعوق سير العملية التعليمية.

كما توجه وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية لتفقد مدرسة الروضة الابتدائية واطمئن علي انتظام الدراسة داخل الفصول واستلام التلاميذ للكتب الدراسية وتفقد الملاعب وقاعات الانشطة وناقش التلاميذ فيما تم دراسته واكد علي تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب بين فصول المدرسة.

ثم توجه وكيل المديرية لتفقد مدرسة الروضة الاعدادية المشتركة ووجة تعليمات مشددة لمديرى إدارات المدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية و متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم بالاضافة الي تفعيل استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقرره.

شدد وكيل المديرية علي تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس، وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب، وخلال فترة الفسحة، وتكليف مديري المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة، والتوقيع عليها ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.