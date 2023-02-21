تجارية الجيزة: الغرفة استردت ريادتها بالعمل الاجتماعي

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم بمقر الغرفة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس إدارة الغرفة بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة بحضور عبد الله غراب النائب الأول وأحمد الخولى السكرتير العام وعمر بلبع أمين الصندوق والأعضاء صابر سرور وسلوى لطفى ومحمد هداية وأحمد عتابى واسامة الرفاعى ومجدى عرابى وشريف صلاح ومحمد زين وعادل رزين المستشار الفنى لرئيس الغرفة وذلك لبحث جدول الاعمال الذى يتضمن مناقشة منشور وزارة الصناعة بتحديد المقرات الانتخابية لانتخابات ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧.

وافتتحت الجلسة بتقديم النائب عادل ناصر الشكر لوزير الصناعة والتجارة المهندس احمد سمير لدعمة الغرفة بشكل دائم فى إقامة المعارض وتيسير الإجراءات والموافقات المالية والإدارية ونوه الى حسن التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة والاتحاد العام للغرف.

وأشار ناصر إلى أن غرفة الجيزة استردت ريادتها في ممارسة دورها الاجتماعي من خلال إقامة العديد من المعارض للتخفيف عن المواطنين بتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكدا أن الغرفة ستستمر فى إقامة المعارض للسلع الغذائية بالجيزة بأسعار مخفضة فقد تم افتتاح عدد 6 معارض للمواطنين فى فيصل والمنيب والبدرشين والعياط والوراق و 6 أكتوبر وجارى افتتاح الصف وأطفيح وكرداسة وذلك وصولا لكل مواطنى الجيزة.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 3/1/2023.

وبالنسبة للاستعداد للانتخابات المقبلة أوضح رئيس تجارية الجيزة أن مجلس إدارة الغرفة استعد للانتخابات بشكل تام حيث تم إعلان الأعضاء بسرعة تسديد الاشتراكات وتجديد السجل التجارى عبر العديد من الوسائل بالنشر بالصحف والمواقع الاليكترونية وعلى صفحة الغرفة والملصقات داخل مقار الغرفة بالإضافة إلى التنسيق مع السجل التجارى بالتعاون مع الشركات والافراد لسرعة تجديد السجلات التجارية.

وأضاف صابر سرور عضو مجلس الإدارة أنه تم إتاحة الجداول الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية بمقر الغرفة وديوان المحافظة ومقر السجل التجارى بميت عقبة وإرسال الجداول الانتخابية للجهات المعنية فى الأوقات القانونية المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ومن جانبه اقترح عبد الله غراب النائب الأول تحديد مقر انتخابى واحد للجميع تسهيلا على التجار وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع مع اقتراح أن يكون المقر الانتخابى فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع تغير مقر الغرفة بالبدرشين بمقر اخر أكبر وأكثر صلاحية لاستقبال التجار وتم اقتراح تفعيل التعامل الرقمى لتحصيل مستحقات الغرفة الكترونيا عبر ماكينات التحصيل البنكية لمنتسبى الغرفة من الشركات والتجار ومؤدى الخدمات.

وفى نهاية الاجتماع تم تكليف سلوى لطفى عضو مجلس الإدارة بإعداد ملف طبى كامل للرعاية الطبية للتجار واسرهم والعاملين لديهم.