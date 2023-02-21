مصرع سيدة صدمها أتوبيس نقل عام في البحيرة

لقت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء،متأثرة بإصابتها بعدما صدمها أتوبيس نقل داخلي بطريق شارع النصر بمدينة دمنهور، و جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث عبور مشاه، بعدما اصطدم أتوبيس نقل عام بسيدة أمام مدرسة عمر مكرم الثانوية طريق النصر بمدينة دمنهور وقد أسفر الحادث عن وفاة السيدة " سوريا حسن حمودة" 50 عاما أبو الريش دمنهور.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.