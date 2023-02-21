عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة صدمها أتوبيس نقل عام في البحيرة

مصرع سيدة صدمها أتوبيس
مصرع سيدة صدمها أتوبيس نقل عام في البحيرة

لقت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء،متأثرة بإصابتها بعدما صدمها أتوبيس نقل داخلي بطريق شارع النصر بمدينة دمنهور، و جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

txt

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

txt

ضبط كمية من السلع الغذائية واللحوم المجمدة والمفرومة منتهية الصلاحية بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث عبور مشاه، بعدما اصطدم أتوبيس نقل عام بسيدة أمام مدرسة عمر مكرم الثانوية طريق النصر بمدينة دمنهور وقد أسفر الحادث عن وفاة السيدة " سوريا حسن حمودة" 50 عاما أبو الريش دمنهور.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

العثور على جثة شاب بالطريق الصحراوي بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي في البحيرة

استمرار مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات بالبحيرة

إزالة 11 حالة تعد بإجمالي مساحة 929 مترا مربعا بالبحيرة

تقديم خدمات طبية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

للتأكد من مقومات السلامة.. مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة

البحيرة حادث تصادم أتوبيس نقل عام مستشفى دمنهور التعليمي منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

ضيف مميز.. الأهلي يحتفل بثلاثية أسوان في غرفة الملابس

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

ضبط كمية من السلع الغذائية واللحوم المجمدة والمفرومة منتهية الصلاحية بالبحيرة

إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

العثور على جثة شاب بالطريق الصحراوي بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي في البحيرة

استمرار مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات بالبحيرة

إزالة 11 حالة تعد بإجمالي مساحة 929 مترا مربعا بالبحيرة

ترشيحاتنا

للتعاقد مع 3 صفقات.. لجنة زملكاوية لمتابعة بطولة أمم أفريقيا للشباب

بايدن: موسكو لن تحقق انتصارا في أوكرانيا.. والجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

الرئيس الأمريكي: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

إعلامى شهير يزف بشرى سارة لكولر قبل لقاء الأهلي وصن داونز

سبب فوز الأهلي علي أسوان .. ولماذا خسر الزمالك أمام زهرة الجنوب ؟

نجم فيوتشر يقترب من الاحتراف في فيرينكفاروس المجري..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

أسهل علاج.. نوع من الألبان يخفض الكوليسترول في الدم| اكتشفه

بعد الكشف عن موعد الزفاف .. أجمل صور شيري عادل وطارق صبري

معركة عنيفة بين كلب وسمكة قرش في الماء.. شاهد

فيديو

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

حنة وفرح.. أبرز وصايا المشاهير الصادمة.. تعرف عليها| فيديو جراف

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ