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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT..وزير النقل يكشف التفاصيل كاملة

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

كشف كامل الوزير، وزير النقل، عن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتذاكر هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيها لركوب 5 محطات / 20 جنيها لأكثر من 7 محطات).

 

وقال كامل الوزير، خلال كلمته بمؤتمر صحفى، من قاعة الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن أسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهريا لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيضا / 500 جنيه شهريا لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة.

 

 11.5 جنيه للتذكرة

وتابع وزير النقل، أنه سيكون هناك تخفيضا بنسبة 47%، بواقع  600 جنيه شهريا لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيضا).

وزير النقل القطار الكهربائي الخفيف LRT العاصمة الادارية تخفيض

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