عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم فيوتشر يقترب من الاحتراف في فيرينكفاروس المجري..تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي تفاصيل قرب رحيل مهند لاشين نحم فيوتشر من الاحتراف في الدوري المجري 

 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. بعض المسئولين في نادي  نادي فيرينكفاروس المجري أجروا اتصالات مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للاستفسار منه عن مهند لاشين لاعب فريق فيوتشر وهناك رغبة قوية في ضمه"

 

txt

كولر: الأهلي قدم مباراة كبيرة وحقق المطلوب أمام أسوان

txt

عقب مباراة الأهلي وأسوان| كولر يحسم الجدل بشأن معاقبة الشناوي

txt

التواء في الأنكل|طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كهربا وموقفه من مباراة صن داونز

وفي سياق آخر حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوز كبير أمام اسوان بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت في إطار منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا 

 

الأهلى كهربا الدوري المصري منتخب مصر كهربا أسوان نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

ضيف مميز.. الأهلي يحتفل بثلاثية أسوان في غرفة الملابس

موضوعات متعلقة

تعليق خطير من فرنسا حول التجارب النووية الروسية

ترشيحاتنا

اشتري واحدة منهم| 5 سيارات هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

خرج ولم يعد| تفاصيل هروب ناشئ الأهلي.. ورد فعل سريع للنادي

تكريم 26 من أوائل الشهادات.. ووزير التعليم: تشغيل خريجي المدارس الصناعية خارج مصر

الكتكوت بـ 30 جنيها.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

للتعاقد مع 3 صفقات.. لجنة زملكاوية لمتابعة بطولة أمم أفريقيا للشباب

بايدن: موسكو لن تحقق انتصارا في أوكرانيا.. والجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

أسهل علاج.. نوع من الألبان يخفض الكوليسترول في الدم| اكتشفه

بعد الكشف عن موعد الزفاف .. أجمل صور شيري عادل وطارق صبري

فيديو

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

حنة وفرح.. أبرز وصايا المشاهير الصادمة.. تعرف عليها| فيديو جراف

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ