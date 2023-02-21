نجم فيوتشر يقترب من الاحتراف في فيرينكفاروس المجري..تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي تفاصيل قرب رحيل مهند لاشين نحم فيوتشر من الاحتراف في الدوري المجري

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. بعض المسئولين في نادي نادي فيرينكفاروس المجري أجروا اتصالات مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للاستفسار منه عن مهند لاشين لاعب فريق فيوتشر وهناك رغبة قوية في ضمه"

وفي سياق آخر حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوز كبير أمام اسوان بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت في إطار منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا