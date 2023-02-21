هل الزلازل عقاب من الله ودليل اقتراب يوم القيامة؟ عالم أزهري يوضح

علق الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على " هل الزلازل دي عقاب من ربنا وأن يوم القيامة يقترب" وأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعلم موعد يوم القيامة، فهل هناك بشر سيعلم ذلك.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن يوم القيمة لا يعلم به غير الله، وأن هناك علامات كثيرة لـ يوم القيام، فليس لـ أحد أن يقول أن الزلزال علامة ليوم القيامة وعقاب من الله.

ولفت إلى أن الزلزال ليس له علاقة بالمعاصي، أو أى شئ، فـ الزلازال يحدث فى أى مكان، فى أى وقت.

وكشف أن ما يحدث هى ظواهر، وتحدث فى أى مكان، فالموت يصيب المسلم وغير المسلم، فلا علاقة بين الزلزال و العقاب من الله.