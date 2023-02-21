رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستعرضت اللجنة جدول الأعمال حيث تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية علي تعزيز بند آلات ومعدات طبية مشروع آلات ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية لشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات الجامعية من الهيئة المصرية للشراء الموحد في خطة العام المالي الحالى،وجاري اعتماد محضر مستحقات المقاولين والموردين عن الأعمال التي تم تنفيذها.



وجاري أيضا المتابعة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية للحصول علي الموافقة علي نقل الأصول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة ٢٠٠ فدان بأرض مدينة السادات لاستكمال توسعات جامعة المنوفية.