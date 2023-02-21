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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش بيطلبني.. فاروق فلوكس يصدم الجميع بحاله ..ويطلب الدعاء لنجله أحمد

فاروق فلوكس و أحمد
فاروق فلوكس و أحمد

أكد الفنان فاروق فلوكس، أن تجربته فى السينما كانت جميلة، وأنه تعامل مع شخصيات أصحاب فكر، وشخصيات عديمة الفكر، ولكن تعامل مع الجميع.

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وأضاف فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه كان يتعامل مع كل شخص بفكره، موضحًا أنه حب الفن من المسرح.

وأوضح أنه أذا عاد به الزمن سيستمر فى المسرح فقط، ولكن الباقى " السينما و التلفزيون" لن يستمر فيه، وأن هناك أدوار كثيرة تسببت فى مشكلات له.

ولفت إلى أن دوره فى الراقصة و السياسي، تسبب له فى مشكلات، ولكن دوره كان يمثل دور، وأن الفن فى الماضي يختلف كثيرًا عن الفن فى الوقت الحالي. 

وأشار إلى أن النجوم فى الماضى كانوا لا يتقاضون ما يستحقوا، فالفنان فى الوقت الحالي يحصل على الملايين، لكن فى الماضى كان يحصلون على ملاليم.

محدش بيطلبنى فى عمل

 

ورد على سؤال " انت فين .. ليرد فى البيت.. ومحدش بيطلبنى فى عمل.. لآن الشباب هو المسيطر وأى شخص فى هذا التوقيت يستطيع الحصول على بطلولة عمل".

وأشار إلى أنه قام بعمل كتاب الزمن و أنا، وأن هذا الكتاب قام بعمله وهو فى السرير.

وطالب بالجميع بالدعاء لـ نجله أحمد فلوكس، بصلاح الحال و التألق مرة ثانية فى الأعمال، لآن هناك ظروف خاصة به.

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