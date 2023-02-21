تفاصيل اجتماع محلية النواب لمناقشة طلب إحاطة بشأن كوبري همفرس ببولاق الدكرور

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة إعادة إنشاء كوبري همفرس بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة والذي تم هدمه لتنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر دون توفير البديل، حيث يُعد هذا الكوبري حلقة الوصل بين أحياء بولاق الدكرور والمهندسين والدقي وإعادة إنشائه وتشغيله سوف يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين.

وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، "تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين وهناك استياء من هدم كوبري همفرس، بسبب أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر، وعدم توفير بديل مما تسبب في فقد حلقة الوصل بين الأهالى في هذه المنطقة مع المناطق المحيطة خاصة أنه بعدها سوق تجاري كبير، وأطالب بنزول لجنة إلى المنطقة لدراسة إمكانية إعادة إنشاء الكوبري نظراً لوجود تكدس كبير في هذه المنطقة".

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قائلا: "أضم صوتي لصوت النواب، وأنا تواصلت مع مسئول وزارة النقل وأكدت على أنه لو هناك جدوى من الكوبري نعمله، ونزلت المنطقة والناس كتير تطالب به، موضوع مهم جداً، ولابد يتم حله".

ولفت الدكتور هشام جلال، ممثل وزارة النقل، إلى إنه تم الأخذ في الاعتبار إزالة كوبري همفرس لتنفيذ محور الفريق كمال عامر، وهناك صعوبة لتنفيذ الكوبري، متعهدا بفتح سلالم محطة المترو في المنطقة للأهالى 24 ساعة، فيما طلبت اللجنة النزول برفقة نواب بولاق الدكرور في المنطقة للمعاينة على الطبيعة وتحديد إمكانية إنشاء كوبري بديل أو الاعتماد على سلالم وكوبرى مشاة محطة المترو.

مراجعة شروط التعاقد والمواصفات القياسية

وشهدت لجنة الإدارة المحلية ايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن إزالة مخلفات البناء ومراجعة شروط التعاقد والمواصفات القياسية الخاصة بمدينة أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، حيث يوجد مصانع ومخازن خاصة بأدوات التجميل والأقمشة والبلاستيك بدون ترخيص في المداخل والأدوار الأرضية أسفل العمارات السكنية الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حرائق وزيادة حجم المخاطر على السكان في ظل استعمال هذه المصانع لمواد قابلة للاشتعال.

وقالت أبو شقرة: "المدينة شبه مفتوحة والناس تمر من داخلها، وأطالب بالنزول الميداني لرصد كل المخالفات، ومتابعة العمل في هذا الملف لأنه ملف شائك، وأطلب مكاتبة ورقية بكل المخالفات الموجودة في مدينة أعضاء هيئة التدريس".

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "المدينة تتبع جامعة القاهرة ولا تتبع المحافظة، وجامعة القاهرة عريقة ولها مدينة سكنية، ونطبق القانون على الجميع ولا يوجد استثناء لأى حد".

وأضاف "كل ما يهدد سلامة السكان نغلقه فورا، وأغلقنا عشرات الأنشطة، أى نشاط يهدد السكان يغلق، حياة الناس قبل أي شيء، ما هو مخالف من هذه الأنشطة فى البدروم يغلق فوراً".

وأوصت اللجنة بإعداد تقرير يعرض على المحافظ يحدد نوع المخالفات وعددها ومدى مطابقة الواقع للقرار الوزاري بشأن تنفيذ هذا المجمع.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن تشكيل لجان لمراقبة ومتابعة إزالة ورفع مخلفات نواتج الحفر والتطهير الناتجة عن تبطين ترعتي الزمر و أوسيم بداية من محور الضبعة بطريق الكوم الأحمر إلى قرية برطس بطول 5 كم على جانبي الطريق بدائرة أوسيم والوراق – محافظة الجيزة، فضلاً عن استخدام الشركة الفرنسية المختصة بتنفيذ أعمال مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق لهذا الطريق في التخلص من ناتج الحفر الخاص بالمشروع، حيث يؤدي تراكم المخلفات إلى غلق الطريق وزيادة الحوادث المستمرة وكثرة أعمال إزالة ورفع المخلفات يٌعد إهدارًا للاموال .