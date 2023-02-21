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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقل: خط المونوريل الجديد سيعمل بنهاية العام الجاري

المونوريل الجديد
المونوريل الجديد

أكد المهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية تضطلع بجهود كبيرة في مجال النقل الحضري، ويجب أن يشعر المواطنون بها، موضحًا: "عندما نتحدث عن إنشاء خطوط المترو، في أواخر الثمانينيات حتى نهايات عام 2014 كان معدلنا 2.8 كم سنويا، لكننا الآن تخطينا الـ14 كم سنويا"، لافتًا إلى أنّه سيجرى تشغيل خط المونوريل الجديد بنهاية العام الجاري. 

وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ القيمة الكبيرة لخطوط المترو الجديدة ووسائل النقل المستدامة على الاقتصاد شيء غير عادي، موضحًا: "بالنسبة إلى مترو الأنفاق، فإنه يقلل من استخدامات السيارات الخاصة التي تضغط على العملة الصعبة، كما ان أماكن الانتظار تحتاج إلى رقم كبير لولا وجود المترو".

وتابع رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل والمواصلات: "عندما تدعم الدولة الاستدامة يجب أن ندعمها، لأن هذا الأمر يصب في البعد الصحي وتلوث الهواء والتحضر، قبل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق كان يتكدس طريق صلاح سالم بالسيارات عند وجود أي مباراة، لكن الخط الثالث من المترو أنهي هذا الأمر، كما أننا خسرنا فرصة استضافة كأس العالم في عام 2010 بسبب عدم وجود نقل حضري مستدام".

النقل المونوريل النقل البرى المواصلات المترو قصواء الخلالي

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