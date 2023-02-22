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الإشراف العام
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عبد المنعم سعيد: موسكو لم تحقق أهدافها من الحرب حتى الآن

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وهناك استعداد لهجوم كبير في بداية الربع المقبل، مشيرًا إلى أن موسكو لم تحقق أهدافها من الحرب حتى الآن، وكييف لم تنجح في تحرير أراضيها المحتلة التي تقدر بـ20% من مساحة اوكرانيا. 


وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائي "TEN"،   أن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في البداية عن إجراء عملية عسكرية خاصة، وهذا لا يعني إعلان الحرب من الناحية القانونية، ولكن في الواقع دخلت روسيا الحرب من خلال ثلاثة جبهات، مشيرًا إلى أن خسائر الحرب فادحة، والتوقعات تشير إلى تساقط 100 ألف جندي روسي في الحرب، وتدمير كل البنية التحتية الأوكرانية. 


  ولفت إلى أن خبراء العالم توصلوا لعدد من الدروس بسبب  هذه الحرب، تتمثل في أن بدأ الحروب أمر سهل، ولكن هناك صعوبة في إنهاء أي حرب،  كما أن القادة الكبار من الممكن أن يخطئوا في الحسابات، وهذا واضح من خطأ حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القيام بحرب عسكرية في أوكرانيا التي اعتقد في البداية أنها عبارة عن نزهة.  
وأشار إلى أن الحرب تعزز من موقع المتطرفين، فاليمين الروسي القومي في حالة تزايد، وهذا الأمر ايضًا في أوكرانيا، مما جعل فكرة إنهاء الحرب أمر صعب في الوقت الراهن، مضيفًا أن الغرب أخطأ أيضًا، فلم يكن معقولاً في توسع حلف الناتو، وبالتالي كان من الممكن تجنب الحرب. 
ولفت  إلى أن التطورات في الحرب العسكرية جبار سواء في مجال المسيرات، أو الاقمار الصناعية أو الهجمات السيبرانية، وهذا ثبت في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن كل الجهود الدولية لوقف الحرب لم تنجح.

 

مجلس الشيوخ عبد المنعم سعيد أوكرانيا الحرب نشأت الديهي الحرب الروسية الأوكرانية موسكو

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