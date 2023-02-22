رغم ثلاثية أسوان.. رضا عبدالعال: الأهلي قدم أفضل أداء فني مع فايلر

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن فريق الأهلي استحق الفوز على فريق أسوان بثلاثية في بطولة الدوري الممتاز بعد التغييرات التي أجراها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني على تشكيل مباراة أسوان.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق: “الأهلي ظهر بأفضل نتائج وأداء فني مع السويسري رينيه فايلر وليس "كولر” وكان صاحب طفرة في مستوى كل لاعبي القلعة الحمراء وهو ما تعلمه جماهير النادي وكانت تتمنى عودته من جديد بعد موسيماني".

وتابع: "فوز الأهلي على فريق أسوان دفعة معنوية للاعبي الفريق قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا".