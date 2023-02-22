لن يعوّض.. وليد سليمان عن الجيل الذهبي للأهلي: شرف ليا اللعب معهم|فيديو

كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، كيفية تعامله مع الجيل القديم من اللاعبين والجيل الحالي من اللاعبين طوال سنوات تواجده في النادي الأهلي .

وقال وليد سليمان في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "الجيل الذهبي للنادي الأهلي لن يعوّض أو يتكرّر".

وتابع وليد سليمان: "استفدت كثيرًا من الجيل الذهبي للنادي الأهلي، وكان شرف ليا إني لعبت معاهم"، مضيفاً: "الجيل الذهبي تعوّد على الضغوط".

وأكمل وليد سليمان: "السوشيال ميديا تنسبب في ضغط كبير على الجيل الجديد من لاعبي الأهلي والسوشيال ميديا لم تكن متواجدة أيام الجيل الذهبي للنادي الأهلي".

ولفت وليد سليمان: "الجيل الجديد لم يتعود على اللعب أمام الجماهير على عكس الجيل الذهبي للنادي الأهلي"، مضيفاً: "الجيل الجديد اتظلم بسبب عدم تواجد جماهير في المدرجات".