أخويا الصغير.. وليد سليمان عن خلافه القديم مع إمام عاشور: الموضوع انتهى

علق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، على الخلاف القديم مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي.

وقال وليد سليمان في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في النهاية نمارس كرة القدم وإحنا اخوات وكنا بنتقابل في المنتخب ".

وأضاف وليد سليمان :" ما حدث بيني وبين إمام عاشور موقف وعدى وانتهى، وإمام عاشور تواصل مع لاعبي الأهلي في المنتخب وطلب يكلمني وتواصل معي وقلت له « الموضوع انتهى .. انت زي أخويا الصغير»".

وتابع وليد سليمان :" إمام عاشور أتى لي في مباراة بين الاهلي والزمالك وقدم لي الاعتذار والموضوع انتهى".

وأكمل وليد سليمان:" أنا مش من محبي السوشيال ميديا وشقيق زوجتي هو من أصر على إنشاء حسابات لي على السوشيال ميديا ".