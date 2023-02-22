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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخويا الصغير.. وليد سليمان عن خلافه القديم مع إمام عاشور: الموضوع انتهى

إمام عاشور ووليد
إمام عاشور ووليد سليمان

علق  وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق،  على الخلاف القديم  مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي.

 

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وقال وليد سليمان في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  في النهاية نمارس كرة القدم وإحنا اخوات وكنا بنتقابل في المنتخب ".

 

وأضاف وليد سليمان :"  ما حدث بيني وبين إمام عاشور موقف وعدى وانتهى، وإمام عاشور تواصل مع لاعبي الأهلي في المنتخب وطلب يكلمني  وتواصل معي وقلت له « الموضوع انتهى .. انت زي أخويا الصغير»".

 

وتابع وليد سليمان :"  إمام عاشور  أتى لي في مباراة بين الاهلي والزمالك وقدم لي الاعتذار والموضوع انتهى".

 

وأكمل وليد سليمان:" أنا مش من محبي السوشيال ميديا وشقيق زوجتي هو من أصر على إنشاء حسابات لي على السوشيال ميديا ".

وليد سليمان امام عاشور الأهلى النادي الأهلي اخبار التوك شو

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