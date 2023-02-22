تحسن الجو| تعرف على درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد حتى الأحد المقبل

‏أكد الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن، خلال هذه الفترة سنشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية وستبدأ درجة الحرارة في الارتفاع خلال ساعات النهار ارتفاع تدريجي على كافة الأنحاء بداية من الساحل الشمالي وحتى جنوب الصعيد وإن كان جنوب الصعيد له نصيب أكبر من هذا الارتفاع.



وأوضح محمود القاياتي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع علي فضائية "cbc"، أن اليوم على سبيل المثال سجلت محافظة القاهرة 20 درجة مئوية والساحل الشمالي في حدود 18 درجة مئوية ووصل جنوب الصعيد إلى 26 درجة مئوية وعلى مدار الأيام القادمة سيستمر هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأسبوع المقبل



وأشار القاياتي الى ان، حتى نهاية الأسبوع ستتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 و20 درجة مئوية ومن المتوقع انه في منتصف الأسبوع القادم درجة الحرارة ستبدأ في الارتفاع اكثر وقد تصل في القاهرة إلى 24 درجة مئوية وهناك حالة من الترقب والمتابعة لهذه الحالة.

وتابع أن بعيدا عن درجات الحرارة هناك شبورة مائية مؤثرة على كافة مناطق الجمهورية تكون كثيفة في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية ومدن الدلتا اما بالنسبة إلى نشاط الرياح ستكون سرعة الرياح معتدلة حتى نهاية الأسبوع على كافة مناطق الجمهورية ويستطيع المواطنين ممارسة كافة الأنشطة الزراعية اليومية وهناك أيضا اعتدال في حركة الملاحة البحرية.